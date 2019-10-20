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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 23:32
По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?
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Rebel
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Додано: Пон 21 жов, 2019 06:41
Rebel, прикрили. З кінця вересня кешбек за Дохідною немає.
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MASolomko
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:38
Rebel написав:
По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?
Має бути новий продукт,старі заморозили(((
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tarasum
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Додано: Пон 21 жов, 2019 13:39
tarasum
Так вже є новий "продукт" - бонуси. Але я в таке не граю.
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Rebel
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:19
Rebel написав:tarasum
Так вже є новий "продукт" - бонуси. Але я в таке не граю.
Ці бонуси не цікаві нікому ((( будь-яка кредитка перекриє ці бонуси,а тут ще власні кошти треба
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tarasum
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:25
tarasum написав: Rebel написав:tarasum
Так вже є новий "продукт" - бонуси. Але я в таке не граю.
Ці бонуси не цікаві нікому ((( будь-яка кредитка перекриє ці бонуси,а тут ще власні кошти треба
а в чём выгода кешбека перед бонусами?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:36
Где по бонусы почитать? Не нахожу на сайте.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:54
Нова картка буде без номера? Звідки така інформація?
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tarasum
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