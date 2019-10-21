Конкорд
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 23:32
По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?
Rebel
Повідомлень: 67
З нами з: 08.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 06:41
Rebel, прикрили. З кінця вересня кешбек за Дохідною немає.
MASolomko
Повідомлень: 1328
З нами з: 08.03.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 07:38
Rebel написав:
По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?
Має бути новий продукт,старі заморозили(((
tarasum
Повідомлень: 336
З нами з: 16.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:39
tarasum Так вже є новий "продукт" - бонуси. Але я в таке не граю.
Rebel
Повідомлень: 67
З нами з: 08.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:19
Rebel написав: tarasum
Так вже є новий "продукт" - бонуси. Але я в таке не граю.
Ці бонуси не цікаві нікому ((( будь-яка кредитка перекриє ці бонуси,а тут ще власні кошти треба
tarasum
Повідомлень: 336
З нами з: 16.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:25
tarasum написав: Rebel написав: tarasum
Так вже є новий "продукт" - бонуси. Але я в таке не граю.
Ці бонуси не цікаві нікому ((( будь-яка кредитка перекриє ці бонуси,а тут ще власні кошти треба
а в чём выгода кешбека перед бонусами?
Hack-Stock
Повідомлень: 260
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:36
Где по бонусы почитать? Не нахожу на сайте.
andreyiskra
Повідомлень: 746
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:54
Нова картка буде без номера? Звідки така інформація?
tarasum
Повідомлень: 336
З нами з: 16.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:03
Только совсем недавно завел им средства на старый Инджой, а тут они не только отказываются от докапитализации:
https://concord.ua/uploads/1/8603-03052019_1.pdf
,
но и режут свои, хорошо зарекомендовавшие, услуги вкладчикам.
Уж не собрались ли они отчалить? Я уже не ссылаюсь на Дубинского.
Igneus
Повідомлень: 229
З нами з: 29.08.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 114 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему