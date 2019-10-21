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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 23:11
Отказываются от докапитализации, т.к. особо незачем это делать в свете смягчения требований НБУ https://news.finance.ua/ru/news/-/45805 ... lym-bankam
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