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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 23:11
Re: Конкорд
Отказываются от докапитализации, т.к. особо незачем это делать в свете смягчения требований НБУ https://news.finance.ua/ru/news/-/45805 ... lym-bankam
Додано: Пон 21 жов, 2019 23:51
Я это знаю. Но есть одно "но".
Хотя "Конкорд" не подпадает под стресс-тестирование в этом году, как малый банк, он, в числе малых банков, подлежит оценке на жизнеспособность бизнес-модели:
Так вот, настораживает возможная взаимосвязь отказа банка от докапитализации и сворачивания им востребуемых вкладчиками банковских услуг.
Додано: Вів 22 жов, 2019 06:08
Re: Конкорд
НБУ відмовився від графіку до капіталізації для малих банків,ось і весь фокус. Мало бути 300к,а залишили як було 200к
Додано: Вів 22 жов, 2019 09:24
тільки м (мільйонів)
2)
>>І додала, що незважаючи на відсутність будь-яких нормативних актів, питання вирішено остаточно. Більше того, з такими змінами погодилися не тільки в Нацбанку, а й в Міжнародному валютному фонді. Тож незабаром нові вимоги закріплять на законодавчому рівні.
таке враження що різні люди по різному хату метуть
ВАГ різала направо і наліво кровавим серпом
а дідь Яша он пішов на мирову чи навіть обратку включив..
як мінімум виглядає досить непослідовно і незрозуміло для манюпаса
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 жов, 2019 09:25
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:18
Пока по новым. По Доходной 100% не начисляются и не будут. По Инджою не начисляются, но в будущем обещали добавить в бонусную программу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33
Кажуть по Дебетній бонус рубають. Ні?
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