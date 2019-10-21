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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 740741742743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:11

Re: Конкорд

Отказываются от докапитализации, т.к. особо незачем это делать в свете смягчения требований НБУ https://news.finance.ua/ru/news/-/45805 ... lym-bankam
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:51

  Wolfenstein написав:Отказываются от докапитализации, т.к. особо незачем это делать в свете смягчения требований НБУ https://news.finance.ua/ru/news/-/45805 ... lym-bankam

Я это знаю. Но есть одно "но".
Хотя "Конкорд" не подпадает под стресс-тестирование в этом году, как малый банк, он, в числе малых банков, подлежит оценке на жизнеспособность бизнес-модели:
https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 17358.html
https://www.unian.net/economics/finance ... ankov.html

Так вот, настораживает возможная взаимосвязь отказа банка от докапитализации и сворачивания им востребуемых вкладчиками банковских услуг.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 06:08

Re: Конкорд

НБУ відмовився від графіку до капіталізації для малих банків,ось і весь фокус. Мало бути 300к,а залишили як було 200к
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:24

  tarasum написав:НБУ відмовився від графіку до капіталізації для малих банків,ось і весь фокус. Мало бути 300к,а залишили як було 200к


тільки м (мільйонів)

2)
>>І додала, що незважаючи на відсутність будь-яких нормативних актів, питання вирішено остаточно. Більше того, з такими змінами погодилися не тільки в Нацбанку, а й в Міжнародному валютному фонді. Тож незабаром нові вимоги закріплять на законодавчому рівні.



таке враження що різні люди по різному хату метуть
ВАГ різала направо і наліво кровавим серпом
а дідь Яша он пішов на мирову чи навіть обратку включив..

як мінімум виглядає досить непослідовно і незрозуміло для манюпаса
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:25

  Rebel написав:Так вже є новий "продукт" - бонуси.

Это только по новым картам? Или они и по старой "Доходной" начисляются?
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:18

  sola написав:
  Rebel написав:Так вже є новий "продукт" - бонуси.

Это только по новым картам? Или они и по старой "Доходной" начисляются?

Пока по новым. По Доходной 100% не начисляются и не будут. По Инджою не начисляются, но в будущем обещали добавить в бонусную программу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33

  sola написав:
  Rebel написав:Так вже є новий "продукт" - бонуси.

Это только по новым картам? Или они и по старой "Доходной" начисляются?

Кажуть по Дебетній бонус рубають. Ні?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:59

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Да нафиг они нужны те бонусы? Свою гривневую Дебетовую планирую закрыть как доеду в банк. Ибо бесполезный хлам (лежит уже пару лет без дела).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:36

А СоСо має свою бізнес модель?
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Що скаже шановний офПред?
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