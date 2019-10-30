А где Вы смотрите эту инфу?
Раньше (на старом сайте НБУ, до недавнего времени) у меня была ссылка на страницу с таблицами и этой статистикой.
А на новом сайте НБУ не могу это найти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:24
А где Вы смотрите эту инфу?
Раньше (на старом сайте НБУ, до недавнего времени) у меня была ссылка на страницу с таблицами и этой статистикой.
А на новом сайте НБУ не могу это найти
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 жов, 2019 09:19
Дані на 01.04.19,в пошуку вказую кількість платіжних карток і ссилка на НБУ.
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:31
По долларовому инджою пришли проценты. Остальное не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:51
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:54
Re: Конкорд
папка "Платіжні картки в Україні"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:43
Инфо там видимо перестало обновляться. Смотрел таблицу 4
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:39
На розрахунково-касових операціях за 9 місяців наколядували 250 млн.
Аполлонич - браво...коли чекати штрафу від НБУ?
Хто заніс в субборг 50 млн на 5 років під 5% не признаються.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:30
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