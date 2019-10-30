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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:24

  tarasum написав:
  Vorlon написав:tarasum
Уже давно собственный! Вы отстали от жизни ;)

В них всього 32к ( активних 15к) карт випущених згідно даних НБУ для чого їх свій проц?! Не розумію(

А где Вы смотрите эту инфу?
Раньше (на старом сайте НБУ, до недавнего времени) у меня была ссылка на страницу с таблицами и этой статистикой.
А на новом сайте НБУ не могу это найти
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:19

А где Вы смотрите эту инфу?
Раньше (на старом сайте НБУ, до недавнего времени) у меня была ссылка на страницу с таблицами и этой статистикой.
А на новом сайте НБУ не могу это найти

Дані на 01.04.19,в пошуку вказую кількість платіжних карток і ссилка на НБУ.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:31

По долларовому инджою пришли проценты. Остальное не проверял
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:51

  Вкладчик1234 написав:По долларовому инджою пришли проценты. Остальное не проверял

всі прийшли
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:54

Re: Конкорд

  Вкладчик1234 написав:А где Вы смотрите эту инфу?
Раньше (на старом сайте НБУ, до недавнего времени) у меня была ссылка на страницу с таблицами и этой статистикой.
А на новом сайте НБУ не могу это найти


https://old.bank.gov.ua/control/uk/docc ... rDir=39881

папка "Платіжні картки в Україні"
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:43

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:А где Вы смотрите эту инфу?
Раньше (на старом сайте НБУ, до недавнего времени) у меня была ссылка на страницу с таблицами и этой статистикой.
А на новом сайте НБУ не могу это найти


https://old.bank.gov.ua/control/uk/docc ... rDir=39881

папка "Платіжні картки в Україні"

Инфо там видимо перестало обновляться. Смотрел таблицу 4
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:39

https://concord.ua/uploads/1/8793-2019_10_01.pdf
На розрахунково-касових операціях за 9 місяців наколядували 250 млн.
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Хто заніс в субборг 50 млн на 5 років під 5% не признаються.
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