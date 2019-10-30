У меня на руках "Доходная", чтобы и дальше продолжать получать %% на остаток это мне надо завести виртуальную inJoy.
Условия по ней аналогичны Доходной.
Всё правильно понял?
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:23
Re: Конкорд
У меня на руках "Доходная", чтобы и дальше продолжать получать %% на остаток это мне надо завести виртуальную inJoy.
Условия по ней аналогичны Доходной.
Всё правильно понял?
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:32
как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 31 жов, 2019 17:02
Додано: Чет 31 жов, 2019 17:07
как открыть виртуальную ин жой ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 31 жов, 2019 17:11
Re: Конкорд
Соответствующей кнопкой в иконе
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 31 жов, 2019 17:26
Дивне зникнення шановного офПреда.
Немає в кого запитати шо там в Дніпрі за шкандаль чиниться і чи не причетна до цього шкандаля прямо чи опосередковано банка СоСо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:00
ТАС, ощадный рахунок, правда снять без комиса только в кассе или предварительно скидывать с него на карту для банкомата.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:06
Re: Конкорд
Платівка
Та сама звязка Віртуалька -Пластик в СоСо, але для чого заморочувати клієнта лишніми рухами?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:37
Re: Конкорд
да уж 24.20/25.00 - валить надо...
а шо делать?
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