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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:23

Re: Конкорд

У меня на руках "Доходная", чтобы и дальше продолжать получать %% на остаток это мне надо завести виртуальную inJoy.
Условия по ней аналогичны Доходной.

Всё правильно понял?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:32

как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:02

  uaprofi написав:как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?

я тарифы понял однозначно - с 15-16.11 - %% на остаток нет, в т.ч. по гривне
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:03

И представитель пропал. Как всё один к одному складывается... :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:07

  MASolomko написав:У меня на руках "Доходная", чтобы и дальше продолжать получать %% на остаток это мне надо завести виртуальную inJoy.
Условия по ней аналогичны Доходной.

Всё правильно понял?

как открыть виртуальную ин жой ?
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J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:11

Re: Конкорд

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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:26

  la9 написав:И представитель пропал. Как всё один к одному складывается... :mrgreen:

Дивне зникнення шановного офПреда.
Немає в кого запитати шо там в Дніпрі за шкандаль чиниться і чи не причетна до цього шкандаля прямо чи опосередковано банка СоСо?
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:00

  uaprofi написав:как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?

ТАС, ощадный рахунок, правда снять без комиса только в кассе или предварительно скидывать с него на карту для банкомата.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:06

Re: Конкорд

  Hack-Stock написав:ТАС, ощадный рахунок,
Платівка
Та сама звязка Віртуалька -Пластик в СоСо, але для чого заморочувати клієнта лишніми рухами?
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:37

Re: Конкорд

да уж 24.20/25.00 - валить надо...
а шо делать?
чик
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