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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:50
Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав:
ТАС, ощадный рахунок,
Платівка
Та сама звязка Віртуалька -Пластик в СоСо, але для чого заморочувати клієнта лишніми рухами?
ну это на случай, если виртуалку покращат тоже.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 19:39
isen написав: Квесторе_поверніться написав:
https://concord.ua/uploads/1/8793-2019_10_01.pdf
На розрахунково-касових операціях за 9 місяців наколядували 250 млн.
Аполлонич - браво...коли чекати штрафу від НБУ?
Хто заніс в субборг 50 млн на 5 років під 5% не признаються.
В связи с усушкой карточных продуктов, банк часом не сворачивает удочки?
по депозитным ставкам,такое не скажешь
никому не верю
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