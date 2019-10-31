Квесторе_поверніться написав:https://concord.ua/uploads/1/8793-2019_10_01.pdf На розрахунково-касових операціях за 9 місяців наколядували 250 млн. Аполлонич - браво...коли чекати штрафу від НБУ? Хто заніс в субборг 50 млн на 5 років під 5% не признаються.
В связи с усушкой карточных продуктов, банк часом не сворачивает удочки?
uaprofi написав:как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять? и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?
На днях был в банке. Как мне обьяснили, Конкорд сейчас упрощает свои карточные продукты. Будет только 1 карта, OneCard с тарифами 11% в гривне и 3% в валюте. И с кешбеком. Снятие с нее под 0.5% как доллары так и гривны. Дебетные карты остаются (Доходная ранее, теперь дебетная), с них снятие бесплатное, но теперь они оформляются исключительно под депозиты. И без кешбека и % на остаток. Но! Перевод в Иконе с OneCard на Дебетную и обратно без комиссии! )))