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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:50
Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав:
ТАС, ощадный рахунок,
Платівка
Та сама звязка Віртуалька -Пластик в СоСо, але для чого заморочувати клієнта лишніми рухами?
ну это на случай, если виртуалку покращат тоже.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 19:39
isen написав: Квесторе_поверніться написав:
https://concord.ua/uploads/1/8793-2019_10_01.pdf
На розрахунково-касових операціях за 9 місяців наколядували 250 млн.
Аполлонич - браво...коли чекати штрафу від НБУ?
Хто заніс в субборг 50 млн на 5 років під 5% не признаються.
В связи с усушкой карточных продуктов, банк часом не сворачивает удочки?
по депозитным ставкам,такое не скажешь
никому не верю
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:34
uaprofi написав:
как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?
На днях был в банке. Как мне обьяснили, Конкорд сейчас упрощает свои карточные продукты. Будет только 1 карта, OneCard с тарифами 11% в гривне и 3% в валюте. И с кешбеком. Снятие с нее под 0.5% как доллары так и гривны. Дебетные карты остаются (Доходная ранее, теперь дебетная), с них снятие бесплатное, но теперь они оформляются исключительно под депозиты. И без кешбека и % на остаток. Но! Перевод в Иконе с OneCard на Дебетную и обратно без комиссии! )))
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:09
Доходная без кешбека и % на остатке уже точно не может называться-ДОХОДНОЙ.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:12
Доходяга
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