ну это на случай, если виртуалку покращат тоже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:50
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:39
по депозитным ставкам,такое не скажешь
никому не верю
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:34
На днях был в банке. Как мне обьяснили, Конкорд сейчас упрощает свои карточные продукты. Будет только 1 карта, OneCard с тарифами 11% в гривне и 3% в валюте. И с кешбеком. Снятие с нее под 0.5% как доллары так и гривны. Дебетные карты остаются (Доходная ранее, теперь дебетная), с них снятие бесплатное, но теперь они оформляются исключительно под депозиты. И без кешбека и % на остаток. Но! Перевод в Иконе с OneCard на Дебетную и обратно без комиссии! )))
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:09
Re: Конкорд
Доходная без кешбека и % на остатке уже точно не может называться-ДОХОДНОЙ.
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:55
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