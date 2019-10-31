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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:ТАС, ощадный рахунок,
Платівка
Та сама звязка Віртуалька -Пластик в СоСо, але для чого заморочувати клієнта лишніми рухами?

ну это на случай, если виртуалку покращат тоже.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:39

  isen написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://concord.ua/uploads/1/8793-2019_10_01.pdf
На розрахунково-касових операціях за 9 місяців наколядували 250 млн.
Аполлонич - браво...коли чекати штрафу від НБУ? :)
Хто заніс в субборг 50 млн на 5 років під 5% не признаються.

В связи с усушкой карточных продуктов, банк часом не сворачивает удочки?
по депозитным ставкам,такое не скажешь
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:34

  uaprofi написав:как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?


На днях был в банке. Как мне обьяснили, Конкорд сейчас упрощает свои карточные продукты. Будет только 1 карта, OneCard с тарифами 11% в гривне и 3% в валюте. И с кешбеком. Снятие с нее под 0.5% как доллары так и гривны. Дебетные карты остаются (Доходная ранее, теперь дебетная), с них снятие бесплатное, но теперь они оформляются исключительно под депозиты. И без кешбека и % на остаток. Но! Перевод в Иконе с OneCard на Дебетную и обратно без комиссии! )))
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:09

Re: Конкорд

Доходная без кешбека и % на остатке уже точно не может называться-ДОХОДНОЙ.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:12

Доходяга
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:55

По новим картковим продуктам, чи я правильно розумію:

Onecard - обов'язково пластик, видається у відділенні.
"Віртуальна карта" - тільки без пластику.

Умови на обох цих продуктах абсолютно аналогічні?

Додатково вводить в оману текстовка на сайті:

Зображення

Так "віртуальну" чи "забрать"?

"Шашечки или ехать?"
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 06:40

Re: Конкорд

042013, если Вы являетесь клиентом банка и имеете доступ в icON25, то виртуальную карту оформите полностью дистанционно без похода в отделение и получения каких-либо звонков от банка.
Иначе надо быть в отделении для получения любой карты. Я так понял.

PS Вчера карточку виртуальную оформил.
MASolomko
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