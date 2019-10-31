uaprofi написав:как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять? и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?
На днях был в банке. Как мне обьяснили, Конкорд сейчас упрощает свои карточные продукты. Будет только 1 карта, OneCard с тарифами 11% в гривне и 3% в валюте. И с кешбеком. Снятие с нее под 0.5% как доллары так и гривны. Дебетные карты остаются (Доходная ранее, теперь дебетная), с них снятие бесплатное, но теперь они оформляются исключительно под депозиты. И без кешбека и % на остаток. Но! Перевод в Иконе с OneCard на Дебетную и обратно без комиссии! )))
вроде так норма. только надо в ИБ поюзать с OneCard на Дебетную, что бы снять личные средства в банкомате или кассе без комиссии. как всегда делали, но что то не доделали до полного фарша
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.