Конкорд
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:48
jurasja написав: uaprofi написав:
как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?
На днях был в банке. Как мне обьяснили, Конкорд сейчас упрощает свои карточные продукты. Будет только 1 карта, OneCard с тарифами 11% в гривне и 3% в валюте. И с кешбеком. Снятие с нее под 0.5% как доллары так и гривны. Дебетные карты остаются (Доходная ранее, теперь дебетная), с них снятие бесплатное, но теперь они оформляются исключительно под депозиты. И без кешбека и % на остаток. Но! Перевод в Иконе с OneCard на Дебетную и обратно без комиссии! )))
вроде так норма. только надо в ИБ поюзать с OneCard на Дебетную, что бы снять личные средства в банкомате или кассе без комиссии. как всегда делали, но что то не доделали до полного фарша
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:50
Банк Конкорд написав: clientage написав: Банк Конкорд
, так OneCard уже можно оформить НА отделении или даже удаленно?
На отделении их открывают. Но на пластике инжоя.
Нов. супер пластик в дороге
вот страничка на сайте:
https://concord.ua/ru/card/personal/onecard
а старые карты, которые есть на руках будут действовать до их окончания???
и если да, то тарифы те же остаются для них??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:54
Банк Конкорд написав: clientage написав: Банк Конкорд
, так OneCard уже можно оформить НА отделении или даже удаленно?
На отделении их открывают. Но на пластике инжоя.
Нов. супер пластик в дороге
вот страничка на сайте:
https://concord.ua/ru/card/personal/onecard
Так може мона накатать заяву в отделении или онлайн и перевести свой инДжой на тариф OneCard? А то инДжоем я уже полгода не пользуюсь, пластик пропадает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:56
Игорь Алексеевич написав:
и если да, то тарифы те же остаются для них??
Грядут изменения по некоторым картам:
MASolomko
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:24
На Виртуальной % остаются? или нуна топать в отеделения за 1кард?
Срок поставки 1кард в отделения?
isen
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:57
isen Начисление процентов на остаток 11%/3% происходит и по OneCard и по виртуальной карте. OneCard уже открывается в отделениях, но пока используется пластик с "малиновым уголком".
mizinra
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:00
isen, останутся.
MASolomko
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:05
а п2п с OneCard через другие сервисы будет платный?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:07
Банк Конкорд в отделении доллары на 3 года тоже от 100К зелени (как в иконе) или там разумный минимум просто 100 долларов?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Повідомлень: 3192
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