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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 748749750751>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:48

  jurasja написав:
  uaprofi написав:как думаете не начисляют 3% - это только долларов касается или 11% по гривне тоже перестанут начислять?
и шо тогда останется со свободным пополнением и снятием и с начислением %?


На днях был в банке. Как мне обьяснили, Конкорд сейчас упрощает свои карточные продукты. Будет только 1 карта, OneCard с тарифами 11% в гривне и 3% в валюте. И с кешбеком. Снятие с нее под 0.5% как доллары так и гривны. Дебетные карты остаются (Доходная ранее, теперь дебетная), с них снятие бесплатное, но теперь они оформляются исключительно под депозиты. И без кешбека и % на остаток. Но! Перевод в Иконе с OneCard на Дебетную и обратно без комиссии! )))


вроде так норма. только надо в ИБ поюзать с OneCard на Дебетную, что бы снять личные средства в банкомате или кассе без комиссии. как всегда делали, но что то не доделали до полного фарша :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:50

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Банк Конкорд, так OneCard уже можно оформить НА отделении или даже удаленно?

На отделении их открывают. Но на пластике инжоя.
Нов. супер пластик в дороге :)
вот страничка на сайте:
https://concord.ua/ru/card/personal/onecard


а старые карты, которые есть на руках будут действовать до их окончания???
и если да, то тарифы те же остаются для них??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:54

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Банк Конкорд, так OneCard уже можно оформить НА отделении или даже удаленно?

На отделении их открывают. Но на пластике инжоя.
Нов. супер пластик в дороге :)
вот страничка на сайте:
https://concord.ua/ru/card/personal/onecard

Так може мона накатать заяву в отделении или онлайн и перевести свой инДжой на тариф OneCard? А то инДжоем я уже полгода не пользуюсь, пластик пропадает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:56

Re: Конкорд

  Игорь Алексеевич написав:и если да, то тарифы те же остаются для них??
Грядут изменения по некоторым картам:
  la9 написав:С 15.11 не начисляются %% по Инжою, а с 16.11. - по Доходной.
https://concord.ua/uploads/redactor/5db6c848429b4.pdf
https://concord.ua/uploads/redactor/5db2a0a312599.pdf
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:24

Re: Конкорд

На Виртуальной % остаются? или нуна топать в отеделения за 1кард?
Срок поставки 1кард в отделения?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:57

isen Начисление процентов на остаток 11%/3% происходит и по OneCard и по виртуальной карте.
OneCard уже открывается в отделениях, но пока используется пластик с "малиновым уголком".
mizinra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:00

Re: Конкорд

isen, останутся.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:05

а п2п с OneCard через другие сервисы будет платный?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:07

Банк Конкорд
в отделении доллары на 3 года тоже от 100К зелени (как в иконе) или там разумный минимум просто 100 долларов?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:21

Re: Конкорд

Когда супер пластик приедет в Киев?
lubarec
 
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