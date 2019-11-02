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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 748749750751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:28

lubarec
Вы только ради пластика решили карту заказать? А то я других причин не вижу :(
Vorlon
 
Повідомлень: 7403
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 738 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:34

  Vorlon написав:lubarec
Вы только ради пластика решили карту заказать? А то я других причин не вижу :(

Я тоже,картка без номера,щей безкоштовно. Моно хоче 500грн,тодо теж цікава,але тільки Харків
tarasum
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Повідомлень: 359
З нами з: 16.10.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:40

Onecard говорите???

Зображення
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8755
З нами з: 16.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 07:36

WachtAmRhein да да..) нужно Поповой написать - пусть требует с них за плагиат )
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-VICTOR-
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Повідомлень: 7198
З нами з: 15.08.12
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 07:53

WachtAmRhein
А дельті була картка #1,а конкорді онекартс(одна картка),в принципі різниця є. Подивимося на дизайн нової картки додатково
tarasum
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Повідомлень: 359
З нами з: 16.10.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 748749750751
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