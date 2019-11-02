lubarec
Вы только ради пластика решили карту заказать? А то я других причин не вижу
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:28
lubarec
Вы только ради пластика решили карту заказать? А то я других причин не вижу
Додано: Суб 02 лис, 2019 14:34
Додано: Суб 02 лис, 2019 15:40
Onecard говорите???
Додано: Нед 03 лис, 2019 07:36
WachtAmRhein да да..) нужно Поповой написать - пусть требует с них за плагиат )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Нед 03 лис, 2019 07:53
WachtAmRhein
А дельті була картка #1,а конкорді онекартс(одна картка),в принципі різниця є. Подивимося на дизайн нової картки додатково
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:32
Ну что за напасть, и тут покращення..
Где нынче есть карты с свободным снятием и процентом на остаток?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:36
У ПУМБА "всекарта", в комбинации со свободным депозитом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|