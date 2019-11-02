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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 749750751752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:25

тому і написав вроді бо не маю такої картки

а спамеру задача - проінформувати іменареків
час пішов! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:26

Re: Конкорд

  emeta написав:Коко конечно смело режет, оттока не боятся..

Поки що прОцент не ріжуть.
Навіть з однієї сторони покращення - вхід без мзди любим макаром.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:28

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:Коко конечно смело режет, оттока не боятся..

Поки що прОцент не ріжуть.
Навіть з однієї сторони покращення - вхід без мзди любим макаром.


поки що це до 16 листопада?
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:34

Re: Конкорд

  emeta написав:поки що це до 16 листопада?

Після...по віртуалках і першій.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:38

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:поки що це до 16 листопада?

Після...по віртуалках і першій.

А по ГолдДрииму?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:44

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:поки що це до 16 листопада?

Після...по віртуалках і першій.

А по ГолдДрииму?

не буде
https://concord.ua/uploads/redactor/5db6c8da55a36.pdf
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:01

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:не буде

Опять переться в отд-е, эт ужасно. Машину нема де поставить на ЯрВалу. Капец :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:03

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:поки що це до 16 листопада?

Після...по віртуалках і першій.


что за вируальные карты? что за тарифы там?
Открыть виртуальную карту и перевести на неё средства с Доходной?
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:07

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:поки що це до 16 листопада?

Після...по віртуалках і першій.


что за вируальные карты? что за тарифы там?
Открыть виртуальную карту и перевести на неё средства с Доходной?

ВІртуальна Інжой відкривається в Айконі.
Там тарифи є...мабуть.
Ще не відкривав ...до 15.11 є час.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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подал заявку на открытие виртуальной в iCon
тарифов не заметил
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