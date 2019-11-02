тому і написав вроді бо не маю такої картки
а спамеру задача - проінформувати іменареків
час пішов!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:25
тому і написав вроді бо не маю такої картки
а спамеру задача - проінформувати іменареків
час пішов!
+50грн !
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:26
Re: Конкорд
Поки що прОцент не ріжуть.
Навіть з однієї сторони покращення - вхід без мзди любим макаром.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:28
поки що це до 16 листопада?
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:34
Re: Конкорд
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:38
А по ГолдДрииму?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:44
не буде
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:01
Re: Конкорд
Опять переться в отд-е, эт ужасно. Машину нема де поставить на ЯрВалу. Капец
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:03
что за вируальные карты? что за тарифы там?
Открыть виртуальную карту и перевести на неё средства с Доходной?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:07
ВІртуальна Інжой відкривається в Айконі.
Там тарифи є...мабуть.
Ще не відкривав ...до 15.11 є час.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32
подал заявку на открытие виртуальной в iCon
тарифов не заметил
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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