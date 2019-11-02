|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:49
после 15-16 у кого остались доходная и инжой или открывают новую 1карту с платным снятием или скидывают гроши на виртуалки в иб, и по мере надобности там же обратно на старые карты с бесплатным снятием - гемор канечна...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 5954
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:04
чик
Да нет, всё проще - гривну в другие банки и точка.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7404
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 738 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему