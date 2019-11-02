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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:49
я прально понял?
после 15-16 у кого остались доходная и инжой или открывают новую 1карту с платным снятием или скидывают гроши на виртуалки в иб, и по мере надобности там же обратно на старые карты с бесплатным снятием - гемор канечна...
а шо делать?
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:22
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:54
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:58
КишМиш не вибачим?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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