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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:49
я прально понял?
после 15-16 у кого остались доходная и инжой или открывают новую 1карту с платным снятием или скидывают гроши на виртуалки в иб, и по мере надобности там же обратно на старые карты с бесплатным снятием - гемор канечна...
а шо делать?
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:22
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:54
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:58
КишМиш не вибачим?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:37
Квесторе_поверніться та не не кишмиш мне не понравилось как они %% мне посчитали по виртуальному инжою, а когда я попросила пересчитать в ручном режиме, то мне сказали, что это исключено, потому что считает машина и это видите ли исключает элемент коррупции
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:48
Vorlon
это я уже предлагал...
а шо делать?
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:08
так а куда валить то?
Огласите, пожалуйста, весь список (с)
Когда была тема Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою , но заглохла.
И тут уже дело не только в %% на остаток, тут снятие есть, и по нормальным ценам, как мы любим))
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:29
la9
тута Вкладчик1234 упоминал вариант и даже на 1%больше - это конечно, если не оформлять новую в конкорде, только вместо виртуалки там будет свободный депо, как я понимаю...
а шо делать?
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