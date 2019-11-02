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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:49

я прально понял?

после 15-16 у кого остались доходная и инжой или открывают новую 1карту с платным снятием или скидывают гроши на виртуалки в иб, и по мере надобности там же обратно на старые карты с бесплатным снятием - гемор канечна...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:04

чик
Да нет, всё проще - гривну в другие банки и точка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:22

  Vorlon написав:чик
Да нет, всё проще - гривну в другие банки и точка.

В Порохбанк :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:54

  Vorlon написав:чик
Да нет, всё проще - гривну в другие банки и точка.

Золотые слова :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:58

  Кассандра написав:
  Vorlon написав:чик
Да нет, всё проще - гривну в другие банки и точка.

Золотые слова :)

КишМиш не вибачим?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:37

Квесторе_поверніться та не не кишмиш :roll: мне не понравилось как они %% мне посчитали по виртуальному инжою, а когда я попросила пересчитать в ручном режиме, то мне сказали, что это исключено, потому что считает машина и это видите ли исключает элемент коррупции :?
Кассандра
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Повідомлень: 943
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:48

Vorlon
это я уже предлагал...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:08

  чик написав:Vorlon
это я уже предлагал...

так а куда валить то?
Огласите, пожалуйста, весь список (с)

Когда была тема Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою , но заглохла.

И тут уже дело не только в %% на остаток, тут снятие есть, и по нормальным ценам, как мы любим))
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:29

la9
тута Вкладчик1234 упоминал вариант и даже на 1%больше - это конечно, если не оформлять новую в конкорде, только вместо виртуалки там будет свободный депо, как я понимаю...
а шо делать?
чик
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  #<1 ... 750751752753
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