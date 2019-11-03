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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 751752753754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:23

  чик написав:после 15-16 у кого остались доходная и инжой или открывают новую 1карту с платным снятием или скидывают гроши на виртуалки в иб, и по мере надобности там же обратно на старые карты с бесплатным снятием - гемор канечна...

да так можно. но банок с такими условиями полно.
нужно чтобы на карту начисляли проценты и с этой же карты можно было свободно снять в банкомате или п2п
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:47

Коко должен был такую ванкард года два назад выкатить. Сейчас уже неинтересно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:13

  Basilio2020 написав:
  чик написав:la9
тута Вкладчик1234 упоминал вариант и даже на 1%больше - это конечно, если не оформлять новую в конкорде, только вместо виртуалки там будет свободный депо, как я понимаю...


А чим Форвард не подобається? По кредитці ті ж 12%, по дебетці 15%

Форвард по условиям более-менее, но всё же не без капканов. И бывает глючит с пополнениями и переводами.
Как совсем оперативный или экстренный вариант он не сгодится, но как свободный депозит - вполне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:32

Basilio2020
спс - не знал...
а шо делать?
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  #<1 ... 751752753754
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