да так можно. но банок с такими условиями полно.
нужно чтобы на карту начисляли проценты и с этой же карты можно было свободно снять в банкомате или п2п
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:23
да так можно. но банок с такими условиями полно.
нужно чтобы на карту начисляли проценты и с этой же карты можно было свободно снять в банкомате или п2п
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:47
Коко должен был такую ванкард года два назад выкатить. Сейчас уже неинтересно.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:13
Форвард по условиям более-менее, но всё же не без капканов. И бывает глючит с пополнениями и переводами.
Как совсем оперативный или экстренный вариант он не сгодится, но как свободный депозит - вполне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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