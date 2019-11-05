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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 753754755756>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:23

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:В наших краях Ванакарту завезли, налітай.
Можуть і кредлімітик налити...якщо повезе.
Поки що є і Віза і МС.

сьогодні був в центральному по Києву. Нема ванакарти новоі у столиці, дають пластик інджой МС або Візу, по біну - дебет, перевірив у відділенні.

А 403021*** шо за звір?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:26

  Квесторе_поверніться написав:налітай

Зачем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:27

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:А 403021*** шо за звір?

У меня инДжой Голд такой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:28

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А 403021*** шо за звір?

У меня инДжой Голд такой

И Доходная образца декабря 2018-го.
Vorlon
 
Повідомлень: 7416
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:34

  Vorlon написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А 403021*** шо за звір?

У меня инДжой Голд такой

И Доходная образца декабря 2018-го.

Еще разница может быть в 7..8 цифрах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29505
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2357 раз.
Подякували: 3411 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:34

  Vorlon написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А 403021*** шо за звір?

У меня инДжой Голд такой

И Доходная образца декабря 2018-го.

Еще разница может быть в 7..8 цифрах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29505
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2357 раз.
Подякували: 3411 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:44

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:налітай

Зачем?

11% на гривню і 3% долар хай буде з 16.11.19.
І прихід на халяву.
В хазяйстві пригодиться.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:45

Re: Конкорд

  clientage написав:в 7..8 цифрах

02
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:46

Квесторе_поверніться
У меня и так всё это есть, а количество счетов (карт) больше, чем в любом другом банке. Тьфу, не хочу! Наоборот, пойду закрою парочку счетов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:49

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
У меня и так всё это есть, а количество счетов (карт) больше, чем в любом другом банке. Тьфу, не хочу! Наоборот, пойду закрою парочку счетов.

Так діло хазяйське...хто зна де на хліб з маслом капне.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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