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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:23
stas_rst написав: Квесторе_поверніться написав:
В наших краях Ванакарту завезли, налітай.
Можуть і кредлімітик налити...якщо повезе.
Поки що є і Віза і МС.
сьогодні був в центральному по Києву. Нема ванакарти новоі у столиці, дають пластик інджой МС або Візу, по біну - дебет, перевірив у відділенні.
А 403021*** шо за звір?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:26
Квесторе_поверніться написав:
налітай
Зачем?
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:27
Квесторе_поверніться написав:
А 403021*** шо за звір?
У меня инДжой Голд такой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:28
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А 403021*** шо за звір?
У меня инДжой Голд такой
И Доходная образца декабря 2018-го.
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:34
Vorlon написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А 403021*** шо за звір?
У меня инДжой Голд такой
И Доходная образца декабря 2018-го.
Еще разница может быть в 7..8 цифрах
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:34
Vorlon написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А 403021*** шо за звір?
У меня инДжой Голд такой
И Доходная образца декабря 2018-го.
Еще разница может быть в 7..8 цифрах
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:44
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
налітай
Зачем?
11% на гривню і 3% долар хай буде з 16.11.19.
І прихід на халяву.
В хазяйстві пригодиться.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:45
clientage написав:
в 7..8 цифрах
02
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:46
Квесторе_поверніться
У меня и так всё это есть, а количество счетов (карт) больше, чем в любом другом банке. Тьфу, не хочу! Наоборот, пойду закрою парочку счетов.
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:49
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
У меня и так всё это есть, а количество счетов (карт) больше, чем в любом другом банке. Тьфу, не хочу! Наоборот, пойду закрою парочку счетов.
Так діло хазяйське...хто зна де на хліб з маслом капне.
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Квесторе_поверніться
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