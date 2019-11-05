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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:50
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
У меня и так всё это есть, а количество счетов (карт) больше, чем в любом другом банке. Тьфу, не хочу! Наоборот, пойду закрою парочку счетов.
У меня так просто не вышло закрыть. После первичной заявы, повторного обращения к менеджеру - карта в иконе до сих пор уже несколько месяцев висит. Ну, я решил и не теребить банк больше. Может, после удаления карты, из Иконы нельзя будет вытащить квитанции на сеп-платежи с этой карты, не знаю, и в банке не знают тоже...
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:59
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
налітай
Зачем?
11% на гривню і 3% долар хай буде з 16.11.19.
І прихід на халяву.
В хазяйстві пригодиться.
Друже, а 0,5 на вихід ? Можна ганяти через старі, але ніхто гарантії не дає, що не вкрутять і на них коміс на вихід готівки... це інфа по сьогоднішньому візиту.
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stas_rst
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:39
stas_rst написав:
а 0,5 на вихід ?
Це лише одну стежину перекрили.
Коли перекриоть всі - будем кричати - караул грабують.
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Квесторе_поверніться
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