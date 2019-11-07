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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 753754755756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:50

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
У меня и так всё это есть, а количество счетов (карт) больше, чем в любом другом банке. Тьфу, не хочу! Наоборот, пойду закрою парочку счетов.

У меня так просто не вышло закрыть. После первичной заявы, повторного обращения к менеджеру - карта в иконе до сих пор уже несколько месяцев висит. Ну, я решил и не теребить банк больше. Может, после удаления карты, из Иконы нельзя будет вытащить квитанции на сеп-платежи с этой карты, не знаю, и в банке не знают тоже...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:59

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:налітай

Зачем?

11% на гривню і 3% долар хай буде з 16.11.19.
І прихід на халяву.
В хазяйстві пригодиться.

Друже, а 0,5 на вихід ? Можна ганяти через старі, але ніхто гарантії не дає, що не вкрутять і на них коміс на вихід готівки... це інфа по сьогоднішньому візиту.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:39

Re: Конкорд

  stas_rst написав:а 0,5 на вихід ?

Це лише одну стежину перекрили.
Коли перекриоть всі - будем кричати - караул грабують. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:26

Re: Конкорд

ДЛЯ ЧОГО КРИЧАТИ.....ПОПРОЩАЕМОСЬ ТА Й ТІЛЬКИ....БАНКІВ ЩЕ ВДОСТАЛЬ Є )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:48

  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:а 0,5 на вихід ?

Це лише одну стежину перекрили.
Коли перекриоть всі - будем кричати - караул грабують. :)

поки ні ... однак, не виключають такої можливості ... у мене Дохідна ще на 4,5 роки ... без надії сподіваюсь, що після обнулення 11% і 1% вхід і вихід залишать без коміса :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:45

Re: Конкорд

OneCard 1% кешбек на свої чи на кредитні, чи і так і так?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:19

Re: Конкорд

В Киев уже привезли пластик?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:23

  lubarec написав:В Киев уже привезли пластик?

Казали шо на пластику Інжоя можна юзати.
Клеять наліпочку і пишуть ВАНАкарта, грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:50

Квесторе_поверніться Хочу новую.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:59

  lubarec написав:Квесторе_поверніться Хочу новую.

Тоді ласкаво просимо до Львова, на Лесі Українки біля Оперного...там запитаєте..де СоСобанка. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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