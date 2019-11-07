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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 754755756757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:18

  Квесторе_поверніться написав:
  lubarec написав:Квесторе_поверніться Хочу новую.

Тоді ласкаво просимо до Львова, на Лесі Українки біля Оперного...там запитаєте..де СоСобанка. :)

Нету там нового пластика. Я из-за вас вчера в Центральном отделении Киева краснел. Говорю с умным видом, мол во Львов завезли, а у вас нет. Спрашивают откуда инфа, типа весь новый пластик через нас рассылают. Говорю с финансового форума. Тут же при мне, перезвонили во Львов. А там говорят - брехня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:23

Фантом, Це шо, старий пластик (візу Голд) втюхали як новий? :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:55

  Квесторе_поверніться написав:Фантом, Це шо, старий пластик (візу Голд) втюхали як новий? :oops:

Обіцяли онекарт без номера(раніше був анонс),а вам видали з номером,тому зразу було трохи дивно. На картці вказано онекартс?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:59

  Квесторе_поверніться написав:Фантом, Це шо, старий пластик (візу Голд) втюхали як новий? :oops:

Да. Новый будет без номера, как в Моно и Альфе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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