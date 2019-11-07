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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:18
Квесторе_поверніться написав: lubarec написав:Квесторе_поверніться
Хочу новую.
Тоді ласкаво просимо до Львова, на Лесі Українки біля Оперного...там запитаєте..де СоСобанка.
Нету там нового пластика. Я из-за вас вчера в Центральном отделении Киева краснел. Говорю с умным видом, мол во Львов завезли, а у вас нет. Спрашивают откуда инфа, типа весь новый пластик через нас рассылают. Говорю с финансового форума. Тут же при мне, перезвонили во Львов. А там говорят - брехня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:23
Фантом
, Це шо, старий пластик (візу Голд) втюхали як новий?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:17
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:29
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:59
Квесторе_поверніться написав:Фантом
, Це шо, старий пластик (візу Голд) втюхали як новий?
Да. Новый будет без номера, как в Моно и Альфе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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