Нема ніде поки !!! Був у відділенні на тижні, - пропонують старий інджой з тарифами ванкарти. По біну - дебетова, перевірив і варіант візи, і МС
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:52
Re: Конкорд
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:04
Конкорд =/= Ко-ко
Сколько раз читал "имею карту Ко-Ко" - всегда думал, что это свойское название карт Кон-Корда. И птица там есть, и легкая сатира, и буквы совпадают...
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:51
Примерно до сентября этого года так оно и было. Но после того как скунс выпустил карту с таким названием, привычное для форумчан буквосочетание стало иметь два значения поэтому чтобы не путаться сейчас Ко-Ко - это карта скунса, а СоСо - это Конкорд и все с ним связанное (тут как бы сочетаются 2 в 1 если читать как латиницу то звучит все то же "ко-ко", а если как кириллицу - то "со-со" 2 первые буквы фамилий сестричек владелиц банка).
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:13
Спасибо за экскурс
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:40
кстати кокошка/кокошки по болгарски это курочка/курочки.
пока была карта доходная с 14% это были - нормальные такие кокошки которые несли золотые яйца
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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