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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 755756757758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:52

Re: Конкорд

  tarasum написав:Цікаво дана картка є чи немає у відділенні?

Нема ніде поки !!! Був у відділенні на тижні, - пропонують старий інджой з тарифами ванкарти. По біну - дебетова, перевірив і варіант візи, і МС
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:04

Конкорд =/= Ко-ко

Сколько раз читал "имею карту Ко-Ко" - всегда думал, что это свойское название карт Кон-Корда. И птица там есть, и легкая сатира, и буквы совпадают...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:51

  Slx написав:Сколько раз читал "имею карту Ко-Ко" - всегда думал, что это свойское название карт Кон-Корда. И птица там есть, и легкая сатира, и буквы совпадают...

Примерно до сентября этого года так оно и было. Но после того как скунс выпустил карту с таким названием, привычное для форумчан буквосочетание стало иметь два значения поэтому чтобы не путаться сейчас Ко-Ко - это карта скунса, а СоСо - это Конкорд и все с ним связанное (тут как бы сочетаются 2 в 1 если читать как латиницу то звучит все то же "ко-ко", а если как кириллицу - то "со-со" 2 первые буквы фамилий сестричек владелиц банка).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:13

  Flamingo написав:Примерно до сентября этого года так оно и было. Но после того как скунс выпустил карту с таким названием, привычное для форумчан буквосочетание стало иметь два значения поэтому чтобы не путаться сейчас Ко-Ко - это карта скунса, а СоСо - это Конкорд и все с ним связанное (тут как бы сочетаются 2 в 1 если читать как латиницу то звучит все то же "ко-ко", а если как кириллицу - то "со-со" 2 первые буквы фамилий сестричек владелиц банка).

Спасибо за экскурс :idea:
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:40

кстати кокошка/кокошки по болгарски это курочка/курочки.
пока была карта доходная с 14% это были - нормальные такие кокошки которые несли золотые яйца :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:28

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Но после того как скунс выпустил карту с таким названием
Что за банк - "скунс"?
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:54

Re: Конкорд

postal-crazy написав:
  Flamingo написав:Но после того как скунс выпустил карту с таким названием
Что за банк - "скунс"?
Форвард
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:09

Re: Конкорд

Пластик новый наверное начнут выдавать с 15.11.19.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:29

  lubarec написав:Пластик новый наверное начнут выдавать с 15.11.19.

Ну сфотайте хоть кто-то чтобы знать. А то получать не вижу смысла...
Vorlon
 
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  #<1 ... 755756757758
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