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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 10:52
tarasum написав:
Цікаво дана картка є чи немає у відділенні?
Нема ніде поки !!! Був у відділенні на тижні, - пропонують старий інджой з тарифами ванкарти. По біну - дебетова, перевірив і варіант візи, і МС
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stas_rst
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:04
Сколько раз читал "имею карту Ко-Ко" - всегда думал, что это свойское название карт Кон-Корда. И птица там есть, и легкая сатира, и буквы совпадают...
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Slx
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:51
Slx написав:
Сколько раз читал "имею карту Ко-Ко" - всегда думал, что это свойское название карт Кон-Корда. И птица там есть, и легкая сатира, и буквы совпадают...
Примерно до сентября этого года так оно и было. Но после того как скунс выпустил карту с таким названием, привычное для форумчан буквосочетание стало иметь два значения поэтому чтобы не путаться сейчас Ко-Ко - это карта скунса, а СоСо - это Конкорд и все с ним связанное (тут как бы сочетаются 2 в 1 если читать как латиницу то звучит все то же "ко-ко", а если как кириллицу - то "со-со" 2 первые буквы фамилий сестричек владелиц банка).
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Flamingo
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:13
Flamingo написав:
Примерно до сентября этого года так оно и было. Но после того как скунс выпустил карту с таким названием, привычное для форумчан буквосочетание стало иметь два значения поэтому чтобы не путаться сейчас Ко-Ко - это карта скунса, а СоСо - это Конкорд и все с ним связанное (тут как бы сочетаются 2 в 1 если читать как латиницу то звучит все то же "ко-ко", а если как кириллицу - то "со-со" 2 первые буквы фамилий сестричек владелиц банка).
Спасибо за экскурс
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Slx
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:40
кстати кокошка/кокошки по болгарски это курочка/курочки.
пока была карта доходная с 14% это были - нормальные такие кокошки которые несли золотые яйца
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Суб 09 лис, 2019 19:28
Flamingo написав:
Но после того как скунс выпустил карту с таким названием
Что за банк - "скунс"?
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postal-crazy
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Додано: Суб 09 лис, 2019 19:54
postal-crazy написав: Flamingo написав:
Но после того как скунс выпустил карту с таким названием
Что за банк - "скунс"?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 10:09
Пластик новый наверное начнут выдавать с 15.11.19.
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lubarec
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Додано: Нед 10 лис, 2019 10:29
lubarec написав:
Пластик новый наверное начнут выдавать с 15.11.19.
Ну сфотайте хоть кто-то чтобы знать. А то получать не вижу смысла...
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:44
lubarec написав:
Пластик новый наверное начнут выдавать с 15.11.19.
15 в п'ятницю,то навряд кінець тижня) звідки інфо? Бо кц каже що вже є картка на відділення)
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tarasum
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