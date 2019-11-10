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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:16
tarasum В каком отделении не сказали?
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lubarec
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Додано: Нед 10 лис, 2019 17:55
lubarec написав:tarasum
В каком отделении не сказали?
У львівському)
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tarasum
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