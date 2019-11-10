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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 756757758759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:16

tarasum В каком отделении не сказали?
lubarec
 
Повідомлень: 267
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:55

  lubarec написав:tarasum В каком отделении не сказали?

У львівському)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 368
З нами з: 16.10.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 756757758759
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