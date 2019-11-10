|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:16
tarasum В каком отделении не сказали?
-
lubarec
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:55
lubarec написав:tarasum
В каком отделении не сказали?
У львівському)
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:17
tarasum Киеву не завезли.Представитель самоликвидировался от нас.
-
lubarec
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:22
lubarec написав:tarasum
Киеву не завезли.Представитель самоликвидировался от нас.
Ще не було офіційного анонсу на сайті і все приховано. Дивно,простіше нічого не казати про картку)
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:32
виртуальной визой кто-то пробовал платить наложку на новой почте? Сегодня пробовал, терминал написал не авторизовано и отлуп, еще не платил ей нигде, может из-за этого?
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|