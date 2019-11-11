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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 756757758759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:16

tarasum В каком отделении не сказали?
lubarec
 
Повідомлень: 271
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:55

  lubarec написав:tarasum В каком отделении не сказали?

У львівському)
tarasum
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Повідомлень: 371
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:17

tarasum Киеву не завезли.Представитель самоликвидировался от нас.
lubarec
 
Повідомлень: 271
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:22

  lubarec написав:tarasum Киеву не завезли.Представитель самоликвидировался от нас.

Ще не було офіційного анонсу на сайті і все приховано. Дивно,простіше нічого не казати про картку)
tarasum
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:32

Re: Конкорд

виртуальной визой кто-то пробовал платить наложку на новой почте? Сегодня пробовал, терминал написал не авторизовано и отлуп, еще не платил ей нигде, может из-за этого?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 269
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Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:31

Re: Конкорд

Так кто куда уходит с доходной после 15.11.19 ?
lubarec
 
Повідомлень: 271
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46

  lubarec написав:Так кто куда уходит с доходной после 15.11.19 ?

На ВАНАкарту в грн та доларі.
Можна в Комсу під 11%.
Можна в Ахметбанку під 12%.
Можна в Фарс під 15%.
Можна в Шаромигу під 17%.
Але для диверсифікації має бути і тут.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30132
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:57

Квесторе_поверніться Где есть бесплатный вход/выход,% на остаток,еще и кэшбэк?Такая замена доходной видится.
lubarec
 
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Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:02

  Квесторе_поверніться написав:
  lubarec написав:Так кто куда уходит с доходной после 15.11.19 ?

На ВАНАкарту в грн та доларі.
Можна в Комсу під 11%.
Можна в Ахметбанку під 12%.
Можна в Фарс під 15%.
Можна в Шаромигу під 17%.
Але для диверсифікації має бути і тут.



знову цей шизанутий спаммер із своїми зек-термінами...
ГАНЬБА!
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:16

greenozon Ты на кого кричишь?
lubarec
 
Повідомлень: 271
З нами з: 21.03.15
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Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 756757758759
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