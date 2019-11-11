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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:16
tarasum В каком отделении не сказали?
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lubarec
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Додано: Нед 10 лис, 2019 17:55
lubarec написав:tarasum
В каком отделении не сказали?
У львівському)
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tarasum
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:17
tarasum Киеву не завезли.Представитель самоликвидировался от нас.
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lubarec
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:22
lubarec написав:tarasum
Киеву не завезли.Представитель самоликвидировался от нас.
Ще не було офіційного анонсу на сайті і все приховано. Дивно,простіше нічого не казати про картку)
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tarasum
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:32
виртуальной визой кто-то пробовал платить наложку на новой почте? Сегодня пробовал, терминал написал не авторизовано и отлуп, еще не платил ей нигде, может из-за этого?
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Hack-Stock
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:31
Так кто куда уходит с доходной после 15.11.19 ?
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lubarec
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46
lubarec написав:
Так кто куда уходит с доходной после 15.11.19 ?
На ВАНАкарту в грн та доларі.
Можна в Комсу під 11%.
Можна в Ахметбанку під 12%.
Можна в Фарс під 15%.
Можна в Шаромигу під 17%.
Але для диверсифікації має бути і тут.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:57
Квесторе_поверніться Где есть бесплатный вход/выход,% на остаток,еще и кэшбэк?Такая замена доходной видится.
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lubarec
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:02
Квесторе_поверніться написав: lubarec написав:
Так кто куда уходит с доходной после 15.11.19 ?
На ВАНАкарту в грн та доларі.
Можна в Комсу під 11%.
Можна в Ахметбанку під 12%.
Можна в Фарс під 15%.
Можна в Шаромигу під 17%.
Але для диверсифікації має бути і тут.
знову цей шизанутий спаммер із своїми зек-термінами...
ГАНЬБА!
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greenozon
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:16
greenozon Ты на кого кричишь?
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lubarec
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