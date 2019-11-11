RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 757758759760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:05

  lubarec написав:Квесторе_поверніться Где есть бесплатный вход/выход,% на остаток,еще и кэшбэк?Такая замена доходной видится.

Кешбек це сьогодні Сіма і Поляк молодший. До 7% і 5%.
Ще з Французом півроку можна побалуватись 5% до 500 грн в місяць...для новичків банки.
А безплатний вхід вихід в списку відсоточників є...тільки суми обмежені.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30134
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:22

Квесторе_поверніться Ван карта мне больше подходит.
lubarec
 
Повідомлень: 272
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:39

  lubarec написав:Квесторе_поверніться Ван карта мне больше подходит.

На віртуальні картці залишок 11%. Які переваги ванкартки з віртуальною інджой?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 16.10.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:47

  Квесторе_поверніться написав:Поляк молодший. Француз


Это кто такие?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 270
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:49

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поляк молодший. Француз


Это кто такие?

идея, укрсиб

пришлось выучить)
la9
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 02.07.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:49

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поляк молодший. Француз


Это кто такие?

Ідея, УКрсиб.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30134
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:54

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Можна в Шаромигу під 17%

а це що?
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5958
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4110 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:54

  чик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна в Шаромигу під 17%

а це що?

Глобус
la9
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 02.07.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 757758759760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexGor, BBC, la9, lel, liliya_logical, riwalir і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7598)
12.11.2019 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.