Кешбек це сьогодні Сіма і Поляк молодший. До 7% і 5%.
Ще з Французом півроку можна побалуватись 5% до 500 грн в місяць...для новичків банки.
А безплатний вхід вихід в списку відсоточників є...тільки суми обмежені.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:05
Кешбек це сьогодні Сіма і Поляк молодший. До 7% і 5%.
Ще з Французом півроку можна побалуватись 5% до 500 грн в місяць...для новичків банки.
А безплатний вхід вихід в списку відсоточників є...тільки суми обмежені.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:39
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:49
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:49
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:54
Re: Конкорд
а шо делать?
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