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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:05
lubarec написав:Квесторе_поверніться
Где есть бесплатный вход/выход,% на остаток,еще и кэшбэк?Такая замена доходной видится.
Кешбек це сьогодні Сіма і Поляк молодший. До 7% і 5%.
Ще з Французом півроку можна побалуватись 5% до 500 грн в місяць...для новичків банки.
А безплатний вхід вихід в списку відсоточників є...тільки суми обмежені.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:22
Квесторе_поверніться Ван карта мне больше подходит.
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lubarec
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:39
lubarec написав:Квесторе_поверніться
Ван карта мне больше подходит.
На віртуальні картці залишок 11%. Які переваги ванкартки з віртуальною інджой?
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tarasum
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:47
Квесторе_поверніться написав:
Поляк молодший. Француз
Это кто такие?
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Hack-Stock
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:49
Hack-Stock написав: Квесторе_поверніться написав:
Поляк молодший. Француз
Это кто такие?
идея, укрсиб
пришлось выучить)
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:49
Hack-Stock написав: Квесторе_поверніться написав:
Поляк молодший. Француз
Это кто такие?
Ідея, УКрсиб.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:54
Квесторе_поверніться написав:
Можна в Шаромигу під 17%
а це що?
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:54
чик написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна в Шаромигу під 17%
а це що?
Глобус
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la9
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:38
чик написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна в Шаромигу під 17%
а це що?
Учится разговаривать.
никому не верю
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:39
lubarec написав:
Так кто куда уходит с доходной после 15.11.19 ?
Оставляем на виртуальной под 11%,до окончания срока действия карты
никому не верю
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sens
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