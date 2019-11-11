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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 21:23
Квесторе_поверніться написав:
в Комсу під 11%.
Можна в Фарс під 15%
розшифруйте, будь ласка
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postal-crazy
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:38
postal-crazy написав: Квесторе_поверніться написав:
в Комсу під 11%.
Можна в Фарс під 15%
розшифруйте, будь ласка
ТАС-11
Форвард-15
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la9
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