розшифруйте, будь ласка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 21:23
Re: Конкорд
Додано: Вів 12 лис, 2019 21:38
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:06
Есть у нас толмач-Клиентаж.
Тока он знает, где лежит талмуд-дешифратор. Может, подскажет?)
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:53
Клиентаж его здесь держит
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:16
Тлумачний словник слід доповнити...мабуть
Комса2 - Універсал, другий (після Комси-ТАСа) банк у власності колишнього комсомольського активіста а сьогодні мультимільйонера С.Л.Тігіпка.
Сосіс банк - Альянс, по прізвищу власника банку.
Ахметбанка, Ахметбайбанка - ПУМБ, по прізвищу власника банку.
Бабайбанка - Скай, по прізвищу власника банку.
Порохбанка - Міжнародний інвестиційний банк, по прізвищу власника 5 Президента України.
Які банки ще вимагають розшифрування?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:34
Re: Конкорд
Тхоро (обид) - Монобанк
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:49
ЕксВуйцьобанка - Приват, на честь всенародної любові до колишнього власника банки, Ігоря Валерійовича Коломойші в народі Вуйця Бєні - тіньового помічника і наставника ПреЗедента.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:44
Re: Конкорд
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46
Ні не чув...тлумачте.
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