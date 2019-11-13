RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 758759760761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:23

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:в Комсу під 11%.
Можна в Фарс під 15%
розшифруйте, будь ласка
postal-crazy
 
Повідомлень: 133
З нами з: 18.12.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:38

  postal-crazy написав:
  Квесторе_поверніться написав:в Комсу під 11%.
Можна в Фарс під 15%
розшифруйте, будь ласка

ТАС-11
Форвард-15
la9
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 02.07.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:06

Есть у нас толмач-Клиентаж.
Тока он знает, где лежит талмуд-дешифратор. Может, подскажет?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4182
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:53

  guntherhouse777 написав:Есть у нас толмач-Клиентаж.
Тока он знает, где лежит талмуд-дешифратор. Может, подскажет?)

Клиентаж его здесь держит
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 956
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:16

  Кассандра написав:
  guntherhouse777 написав:Есть у нас толмач-Клиентаж.
Тока он знает, где лежит талмуд-дешифратор. Может, подскажет?)

Клиентаж его здесь держит

Тлумачний словник слід доповнити...мабуть
Комса2 - Універсал, другий (після Комси-ТАСа) банк у власності колишнього комсомольського активіста а сьогодні мультимільйонера С.Л.Тігіпка.
Сосіс банк - Альянс, по прізвищу власника банку.
Ахметбанка, Ахметбайбанка - ПУМБ, по прізвищу власника банку.
Бабайбанка - Скай, по прізвищу власника банку.
Порохбанка - Міжнародний інвестиційний банк, по прізвищу власника 5 Президента України.
Які банки ще вимагають розшифрування?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30181
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:34

Re: Конкорд

Тхоро (обид) - Монобанк
Slx
 
Повідомлень: 275
З нами з: 23.07.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:49

ЕксВуйцьобанка - Приват, на честь всенародної любові до колишнього власника банки, Ігоря Валерійовича Коломойші в народі Вуйця Бєні - тіньового помічника і наставника ПреЗедента. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30181
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:44

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Які банки ще вимагають розшифрування?

Костопільські батяри
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які банки ще вимагають розшифрування?

Костопільські батяри

Ні не чув...тлумачте. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30181
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 758759760761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Pivasyk, ramaz, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.