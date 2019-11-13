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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:34
сегодня на виртуалку мелочь перебросить
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v57
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:04
v57
а чё сегодня? Крайний день вроде бы как завтра...
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Карамболь
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:55
Карамболь написав:v57
а чё сегодня? Крайний день вроде бы как завтра...
по инджою сегодня, по доходной завтра
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Hack-Stock
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:06
Товариші, чи хто поповнював навпряму вклад "Накопичувальний" СЕПом з іншого банку ?
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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