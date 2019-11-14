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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 759760761762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:34

сегодня на виртуалку мелочь перебросить :)
v57
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:04

v57 а чё сегодня? Крайний день вроде бы как завтра... :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 545
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:55

  Карамболь написав:v57 а чё сегодня? Крайний день вроде бы как завтра... :roll:

по инджою сегодня, по доходной завтра
Hack-Stock
 
Повідомлень: 273
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:06

"Накопичувальний"

Товариші, чи хто поповнював навпряму вклад "Накопичувальний" СЕПом з іншого банку ?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 573
З нами з: 07.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:02

Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.
Kevin
 
Повідомлень: 243
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:31

  Kevin написав:Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.


цель сиего опуса?
v57
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:31

  Kevin написав:Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.


Что это за "определение возможностей карты"? Много раз пополнял через IBOX и EasyPay небыло такого :)
jurasja
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Повідомлень: 54
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:57

  Kevin написав:Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.

Які обороти по карті були? Ви часом не вносили кожного дня по 1грн? Для чого поповнити картку на 1 грн? Просто так за 1грн блокувати не буде. Щось у вас історія перебільшена або недописуєте важливі речі.
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:12

не понял...

а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
а шо делать?
чик
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  #<1 ... 759760761762
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