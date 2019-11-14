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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:34
сегодня на виртуалку мелочь перебросить
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v57
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:04
v57
а чё сегодня? Крайний день вроде бы как завтра...
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Карамболь
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:55
Карамболь написав:v57
а чё сегодня? Крайний день вроде бы как завтра...
по инджою сегодня, по доходной завтра
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Hack-Stock
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:06
Товариші, чи хто поповнював навпряму вклад "Накопичувальний" СЕПом з іншого банку ?
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:02
Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.
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Kevin
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:31
Kevin написав:
Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.
цель сиего опуса?
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v57
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:57
Kevin написав:
Банк мошенник. Проверочный платёж 1 грн для определения возможности пополнения карты с помощью терминала city24 считает мошеннической операцией. 1 гривну на карту кидает не клиент банка, а сам терминал, для проверки возможности пополнения карты. В результате банк блокирует все счета клиента без возможности разблокировки. Служба безопасности банка даже проверить это не хочет, чтобы убедиться, что эти операции не являются мошенническими. Будьте осторожны. В этом банке нельзя хранить свои деньги, т.к. счета могут быть заблокированы под предлогом мошенничества из-за операций, которые не являются мошенническими.
Які обороти по карті були? Ви часом не вносили кожного дня по 1грн? Для чого поповнити картку на 1 грн? Просто так за 1грн блокувати не буде. Щось у вас історія перебільшена або недописуєте важливі речі.
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tarasum
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:12
а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
а шо делать?
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чик
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