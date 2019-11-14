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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:21
stas_rst написав: чик написав:
а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:07
clientage написав: stas_rst написав: чик написав:
а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
Нах-нах. Нехай лишаються як є.
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Кочевник
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:13
Кочевник написав: clientage написав:
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
Нах-нах. Нехай лишаються як є.
Ну прийдется опять переться на ЯрВал
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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- Повідомлень: 29583
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2362 раз.
- Подякували: 3421 раз.
-
- Профіль
-
2
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на тему
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