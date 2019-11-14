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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 760761762763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
15
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:21

  stas_rst написав:
  чик написав:а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?

перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС :)

А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29583
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:07

  clientage написав:
  stas_rst написав:
  чик написав:а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?

перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС :)

А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард

Нах-нах. Нехай лишаються як є.
Кочевник
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 16.02.17
Подякував: 182 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:10

  clientage написав:
  stas_rst написав:
  чик написав:а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?

перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС :)

А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард

Неее - для бесплатного выхода надо таки что-то оставить :wink:
Flamingo
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Повідомлень: 3266
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 667 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:13

  Кочевник написав:
  clientage написав:А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард

Нах-нах. Нехай лишаються як є.

Ну прийдется опять переться на ЯрВал :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29583
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
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  #<1 ... 760761762763
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