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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:21
stas_rst написав: чик написав:
а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:07
clientage написав: stas_rst написав: чик написав:
а чего в айконе мою инджой теперь называют OneCard UAH MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE?
перевірив станом на зараз ... усі картки inJoy залишились inJoy ... і долар і євро ... Дохідна теж Дохідна ... у Вас, мабуть, БОНУС
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
Нах-нах. Нехай лишаються як є.
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Кочевник
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:13
Кочевник написав: clientage написав:
А я не против, шобы у меня все карты перевели на тариф ВанКард
Нах-нах. Нехай лишаються як є.
Ну прийдется опять переться на ЯрВал
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:46
Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34
Відкрив собі Онекарт,мастеркарт безконтакт,нові картки,бо термін дії до 10/24. Швидко оформили,отримав фірмову папку з ручкою,щей каву запропонували) Приємно)
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tarasum
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:35
Stringer написав:
Кто пока не решился на выход - не забываем скинуть сегодня деньги с карточных инджоев на виртуальные
На виртуальной, что, осталось 3%?
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wig
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:36
tarasum
Какой дизайн? Может сфотаете, закрасив цифры номера и срока?
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Vorlon
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:37
Vorlon написав:tarasum
Какой дизайн? Может сфотаете, закрасив цифры номера и срока?
Новый дизайн без цифр, ничего закрашивать не надо.
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wig
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:37
wig
Тогда тем более хочется увидеть!
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Vorlon
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